أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تفوز بجائزة الكرة الذهبية

حصلت أليكسيا بوتياس، لاعبة فريق برشلونة للسيدات، جائزة الكرة الذهبية عن فئة السيدات في حفل الكرة الذهبية 2021.

وانطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الإثنين 29 يونيو في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يقام حفل جائزة البالون دور للعام 2021 في مسرح شاتليه وهو مسرح ودار أوبرا، يقع في بلاس دو شاتليه في الدائرة الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم قائمة جوائز الكرة الذهبية 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

«الكرة الذهبية» جائزة سنوية مقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» وتمنح لأفضل لاعب كرة قدم ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.