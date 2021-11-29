أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

وصل أول سفير إسرائيلي لدى البحرين، إيتان نائيه، مساء اليوم الاثنين، إلى المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية، وفقا لقناة كان الإسرائيلية.

يجدر الإشارة إلى أن أول سفير بحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، وصل إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، لمباشرة عمله الدبلوماسي.

وأعلنت البحرين وإسرائيل فى نوفمبر الماضي، عن فتح متبادل لسفارتيهما، بعد شهرين من توقيع الاتفاقات في سبتمبر 2020 في واشنطن.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وقعا في سبتمبر الماضي عدة اتفاقيات بين البلدين.

وجاءت تلك الاتفاقيات فى عدة مجالات منها حماية البيئة والرياضة وتنمية الموارد المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات بين المنظمات البحرينية والإسرائيلية.

وفى أغسطس الماضى، التقت قائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في البحرين، مع إيتاي تاجنر القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى المنامة، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، حسبما نشرت وكالة أنباء البحرين «بنا».

وأثنت وزيرة الصحة البحرينية بنت سعيد على الجهود التي يبذلها تاجنر لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وإسرائيل في العديد من المجالات، أبرزها المجال الصحي، مشيرةً إلى أهمية التعاون المثمر بين المنامة وتل أبيب، في المرحلة المقبلة خلال العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت بنت سعيد عن شكرها وتقديرها للقائم بأعمال السفير الإسرائيلي، معربةً عن تمنياتها له بكل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية على صعيد تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد تاجنر ضرورة التنسيق مع المنامة لتطوير علاقات التعاون من خلال مذكرات التفاهم والعمل على تعزيز الجهود والمساعي في سبيل تقديم كل ما يسهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجانبين.