الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

2 مليون و850 ألف مستفيد من دعم البطاقات التموينية بكفر الشيخ

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

أكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن بدالي التموين و مشروع جمعيتي المنتشرين على مستوى المحافظة قاموا بصرف الاستعاضة الأولى لشهر ديسمبر المقبل بمقررات التموين الجديدة؛ استعدادًا لصرفها خلال الشهر المقبل  للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

 

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن إجمالي عدد المستفيدين على البطاقات التموينية بالمحافظة بلغ نحو 2 مليون و850 ألف يقومون بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريًا.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن المواطنين يقومون باستلام السلع الأساسية والرئيسية وخاصة الثلاث سلع  وعلى رأسها سلع السكر والأرز والزيت بكميات مناسبة لتكفي احتياجاته من خلال الشهر مما يحقق فائض  لديهم ولا يلجأ المواطن إلى الشراء من الأسواق التجزئه.

 

طرح أسعار السكر علي البطاقات التموينية بـ 8 جنيهات ونصف للكيلو

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية،  أن أسعار السكر مازالت مستقرة بسعر 8 جنيهات ونصف على البطاقات التموينية والتي  حققت استقرارًا في الأسعار لمواجهة أي ارتفاعات تحدث، حيث تتراوح ما بين سعر 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا للكيلو في أسواق التجزئة.

 

وتابع أن هناك رقابة مكثفة على بدالي التموين ومشروع جمعيتي للتأكد من انتظام العمل بصرف المقررات التموينية الجديدة بدءً من يوم الأربعاء المقبل في المواعيد الرسمية وعدم غلق المحل أثناء فترة العمل لتوفير احتياجات المواطنين على البطاقات وصرفها، خاصة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

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وائل لطفي

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