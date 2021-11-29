حفل الكرة الذهبية.. مبابى التاسع ورياض محرز فى المركز الـ20

كشفت فرانس فوتبول، مساء اليوم الإثنين، عن ترتيب اللاعبين من 30 حتى رقم 1 الفائز بالكرة الذهبية.

وأقيم، اليوم الإثنين، 29 نوفمبر 2021، حفل الكرة الذهبية في مسرح «شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

واحتل كليان مبامي المركز التاسع عالميًا، فيما حل الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي في المركز العشرين.

وجاء الترتيب كالتالي:

9- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- فرنسا)

10- دوناروما (باريس سان جيرمان- إيطاليا)

11- إرلينج هالانج (بروسيا دورتموند- النرويج)

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي- بلجيكا)

13- جيورجيو كيليني (يوفنتوس- إيطاليا)

14- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس- إيطاليا)

15- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي- إنجلترا)

16- نيمار (باريس سان جيرمان- البرازيل)

17- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد- أوروجواي)

18- سيمون كايير (إيه سي ميلان- الدنمارك)

19- ماسون ماونت (تشيلسي- إنجلترا)

20- رياض محرز (مانشستر سيتي- الجزائر)

21- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد- البرتغال)

22- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان- الأرجنتين)

23- هاري كين (توتنهام- إنجلترا)

24- بيدري (برشلونة- إسبانيا)

25- فيل فودين (مانشستر سيتي- إنجلترا)

26- نيكولو باريلا (إنتر ميلان- إيطاليا)

26- روبين دياز (مانشستر سيتي- البرتغال)

26- جيرارد مورينو (إسبانيا- فياريال)

29- سيزار أزبليكويتا (تشيلسي- إسبانيا)

29- لوكا مودريتش (ريال مدريد- كرواتيا).