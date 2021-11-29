الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأربعاء.. صرف معاشات ديسمبر لـ10 مليون مستفيد

معاشات
معاشات

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها  لصرف معاشات شهر ديسمبر 2021، بعد غدٍ الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخصًا.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقسيم صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام على شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لأقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نظام الحماية الاجتماعية الممثل في التأمين الاجتماعي يتدخل حال وفاة المؤمّن عليه أو تعرضه لعجز أو مرض نفسي أو بدني طالما مر على تأمينه 3 أشهر، فقط، وفقًا للمادة 21 فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

 

المعاشات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا التضامن الاجتماعي الجمهورية بنك ناصر الاجتماعي محافظات الجمهورية وزارة التضامن صرف المعاشات القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

ليفاندوفسكى يفوز بجائزة «أفضل مهاجم فى العالم»

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

معهد الفلك: السبت كسوف كلى للشمس لن يُرى فى مصر ومدته 4 ساعات

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

خبراء المفرقعات يفحصون جسمًا غريبًا أمام حى الهرم (صور)

دوناروما أفضل حارس فى العالم 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟