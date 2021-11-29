الأربعاء.. صرف معاشات ديسمبر لـ10 مليون مستفيد

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها لصرف معاشات شهر ديسمبر 2021، بعد غدٍ الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخصًا.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقسيم صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام على شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لأقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نظام الحماية الاجتماعية الممثل في التأمين الاجتماعي يتدخل حال وفاة المؤمّن عليه أو تعرضه لعجز أو مرض نفسي أو بدني طالما مر على تأمينه 3 أشهر، فقط، وفقًا للمادة 21 فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.