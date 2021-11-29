هل تخلت ميجان عن خاتم الأميرة ديانا بعد عامين من زواجها؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير هاري وميجان ماركل أعلنا عن خطوبتهما في نوفمبر 2018، وكان الجميع مهووس بخاتم الخطبة الذي وصفوه بأنه مذهل.

وتابعت أنه تم تصميم الماسة المذهلة لدوقة ساسكس من قبل الأمير هاري بنفسه، وكانت تتميز بقطعتين من الألماس للأميرة الراحلة ديانا - ولكن بعد أقل من عامين، خضعت لتحول كبير.

وأضافت أن الماسة المذهلة كانت في الأصل تحتوي على شريط ذهبي سميك يوازن بشكل جميل صف ثلاثة احجار من الألماس.

وأشارت إلى أنه مع ذلك، يبدو أن الدوقة أعادت تعيين خاتمها بحلى ذهبية أرق مرصعة بالماس.

وفي حديثها إلى فابولوس، أوضحت إنجريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة ماجستي، أنها "وجدت أنه من الغريب" تغير دوقة ساسكس البالغة من العمر 40 عامًا، خاتم خطوبتها.

وقالت: "أجد أنه من الغريب أن ترغب ميجان في تغيير الخاتم الذي صممه زوجها خصيصًا لها".

وتابعت: "خاتم الخطوبة الملكي هو قطعة من التاريخ وليس القليل من المجوهرات التي يجب تحديثها عندما تبدو قديمة الطراز."

وشهدت العلاقة بين ميجان والعائلة المالكة سلسلة من التوترات انتهت بتنازلها هي والامير هاري عن واجباتهم الملكية مطلع العام الجاري، وبعدها اجرى الثنائي مقابلة مثيرة للجدل مع اوبرا وينفري.

وخلال المقابلة كشف الثنائي عن سلسلة من الادعاءات التي اثارت غضب العائلة المالكة منها اتهام احد اعضاء العائلة المالكة بالعنصرية ودفع ميجان للتفكير في الانتحار بسبب ضغوط الحياة الملكية وعدم اهتمام الاسرة بصحتها النفسية والعقلية.

وفي السياق نفسه، كشف مساعدو القصر أن ميجان كانت صعبة الارضاء وتنمرت على موظفي القصر وتعاملت معهم بطريقة غير لائقة بعيدة عن التقاليد الملكية، حيث يتعامل أفراد الأسرة المالكة مع موظفي القصر على أنهم جزء من العائلة.