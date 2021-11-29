بـ«نصف بدلة».. إطلالة غريبة لهبة السيسي بمهرجان القاهرة السينمائي

خطفت ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي الأنظار خلال حضورها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي والمقام بدار الأوبرا في دورتة الـ43.

وأطلت السيسي، بفستان غريب من نوعه، فهو مكون من "نصف بدلة" مع فستان أسود قصير، مطرز ببعض الإكسسوارت اللامعة.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة الشعر مرفوعاً بقصة الراستا، كما ارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وسلسلة، ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة من نفس اللون.

تُعقد الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي

تستمر فعاليات الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، الموافق 26 نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وشملت عروض المسرح الكبير فيلم صلاة من أجل المسلوبين، المكسيك، ألمانيا، البرازيل مدته 110 دقائق، تعقبه مناقشة، فيلم معجزة، رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا،

وتضمنت عروض المسرح الصغير،مسابقة الأفلام القصيرة مدته 64 دقيقة، فيلم ملك العالم، المكسيك، إسبانيامدته 95 دقيقة، فيلم قدحة، تونس مدته 93 دقيقة، تعقبه مناقشة، مسابقة الأفلام القصيرة 2، مدته 59 دقيقة، تعقبه مناقشة، فيلم فيرا تحلم بالبحر، كوسوفو، ألبانيا، مقدونيا الشمالية مدته 87 دقيقة.

فيما كانت عروض مسرح النافورة فيلم دوار، فرنسا مدته 145 دقيقة، تعقبه مناقشة، فيلم تمساح النيل، مصرمدته 62 دقيقة، تعقبه مناقشة، اما عروض مسرح الهناجر،فيلم خلية النحل، كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا، مدته 84 دقيقة، فيلم عجلة الحظ والفانتازيا، اليابان مدته 121 دقيقة، فيلم المهاجرون، ليتوانيا مدته 92 دقيقة تعقبه مناقشة، فيلم سيدة طيبة، جنوب إفريقيا مدته 92 دقيقة.