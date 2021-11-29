الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطرق الصوفية» تفتح ساحتها ومقراتها للاحتفال بمولد الحسين غدًا

مولد الحسين
مولد الحسين

أعلنت الطرق الصوفية فتح مقراتها بالسيدة زينب والأزهر والحسين أمام المشاركين فى احتفالات مولد الإمام الحسين، غدًا الثلاثاء.

ودشنت الطرق الصوفية 100 خدمة فى جميع الشوارع والمناطق المؤدية لمسجد الإمام الحسين.

وستقوم الطرق الصوفية، ببث فعاليات الإحتفال بمولد الإمام الحسين مباشرًة عبر منصات التواصل الاجتماعى، وبحضور قيادات الطرق وفى مقدمتهم الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد ابوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، وعدد آخر من الشيوخ والعلماء . 

وقال الدكتور سيد مندور نائب الطريقة السمانية، إن الطرق الصوفية تفتح مقراتها للاحتفالات بمولد الإمام الحسين لأول مرة منذ عامين، حيث تم إغلاق الساحات والمقرات الصوفية خوفاً من فيروس كورونا المستجد. 

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإحتفال بمولد الإمام الحسين أمر مقدس عند أتباع ومحبى الصوفية وآل البيت، لذلك يأتى الناس من كل حدبٍ وصوب للمشاركة فى هذه الفعاليات التى تدل على محبة المصريين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الطرق الصوفية تفتح ساحاتها مقراتها مولد الحسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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