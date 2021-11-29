معهد الفلك: السبت كسوف كلى للشمس لن يُرى فى مصر ومدته 4 ساعات

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، إن الكرة الأرضية ستشهد يوم السبت الموافق 4 ديسمبر المقبل كسوفًا كليًا للشمس لن يُرى في مصر، ويتزامن مع وجود القمر عند أقرب مسافة له من الشمس ومع ميلاد هلال شهر جمادى الأول للعام الهجري الحالي 1443.

وأشار القاضي إلى أن الكسوف الكلي سيُري في القارة القطبية الجنوبية، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب أستراليا، جنوب قارة أفريقيا، جنوب أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الاطلنطي، المحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

وقال إن الكسوف سيبدأ في الساعة السابعة و29 دقيقة و11 ثانية وينتهي في الساعة 11 و37 دقيقة و24 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة أي يستغرق حوالي 4 ساعات و8 دقائق.

وأضاف أن الكسوف الكلي سيغطي مساحة عرضها 419 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و54 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 7ر103 % من كامل قرص الشمس.

وأوضح أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا والشمس؛ مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض.

وتابع: أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عندما يكون القطر الزاوي للقمر أكبر من الشمس؛ مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.

ولفت إلى أن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس ستحدث في 20 أبريل 2022 و25 أكتوبر 2022، و20 أبريل 2023، وحلقيًا في 14 أكتوبر 2023، بينما لن يتكرر حدوث كسوف كلي للشمس إلا في 8 أبريل 2024.