«فرحة مؤجلة».. قصص عرائس غرب أسوان اللاتي ضرب السيل أحلامهن

أحلام وحكايات وذكريات كانت تسكن بين جدران من الطين والطوب اللبن، تلك الجدران التي تضم بداخلها أدوات منزلية وأجهزة كهربائية بسيطة، جاءت عن طريق القسط وراحت دفعة واحدة من غير مقدمات، وأخذت في طريقها كل الآمال التي علقها هؤلاء الفتيات، حول بيت جديد ومستقبل أفضل، حدث ذلك كله قبل نحو أسبوعين، بعدما جرف سيل غرب أسوان البيوت اللبنة وأحلام الصبايا الصغار.

غادة وسوسن، وفاطمة، فرحة وشريفة قامت «الدستور» بزيارتهن، وهن ضمن إحدى عشر عروسة يسكن قرية بنبان، والتى جرف السيل أحلاهمن، بعد أن أخذ جميع ما أدخروا من أجهزة للزواج على مدار السنوات الآخيرة، وفي انتظار وصول الإمدادت التي تعيد إليهم الابتسامة والحياة مرة أخرى، بعد أن أخدت المياة في طريقها الأجهزة والأدوات التي كن يدخرنها لموعد زفافهم.

«غادة»: خرجت من المنزل بملابس النوم من صدمة السيل

فزعت العروس صاحبة الـ21 عاما، على صوت السيل، تجري لا تعرف إلى أين تتجه، وجدت الجيران يحملونها إلى داخل بيوتهم المبنية بـ"المسلح"، ويسترونها بما لديهم من ملابس، حتى هذه اللحظة لم تكن تدرك تحديدًا ما يحدث، حتى انتهى السيل، ووجدت كل شيء يكسوه الخراب، مشغولاتها الذهبية، هدية العريس لها، وأطباقها، وجميع جهازها، أخده السيل في طريقه، ولم يترك لها إلى الثلاجة وقد انتهت، وغسالة صغيرة لم تعد تصلح لشيء، حولتها الآن إلى "ترابيزة" تضع عليها أكواب للشاي، وما تبقى من أحلامها.

أثار الدمار

في قرية بنبان، استقبلنا غادة بالدموع، حزنًا على جهازها الذي أخذه السيل في طريقه وما تركه السيل لم يعد يصلح للاستخدام، تقف الفتاة العشرينية بين حطام منزل والدها والمنزل الذي كان من المقرر أن تتزوج فيه غير مصدقة لكل ما حدث.

أثار دمار

يقول والدها، إنه منذ ذلك اليوم وعندما ينظر إليها يجد عيناها مليئة بالدموع التي يعرف جيدًا سببها، ولكنه لا يملك إلا المواساة، لها ولنفسه، فلم يتم جمع هذه الأجهزة بسهولة، وإنما بذل في سبيل ذلك كل ما يملك حتى تتستر ابنته.

سوسن: "قطرات المطر أنقذتنا من الموت.. وأجلت زفافي"

في الحادية عشر والنصف من مساء يوم الخميس قبل الماضي، كانت سوسن وجميع أسرتها قد ذهبوا إلى النوم، ولأن سقف منزلهم من القش، كان من السهل أن يشعروا جميعًا بقطرات المطر وهي تغرق وجوههم، وكأنها إشارة إلى ضرورة المغادرة الآن.

العروسة سوسن مع محررة الدستور

"احنا هنا في غرب البحر عمرنا ما جالنا سيل، ولولا المطر اللي كان في الأول كنا موتنا".. إنها شهادة والدة سوسن، السيدة التي تحمل في ملامحها كل ما يقال عن طيبة وجمال أهل أسوان، كما أنها تحمل في عينيها حزنًا على جهاز فتاتها صاحبة الثلاثين عامًا والتي كان من المقرر عقد قرانها في القريب العاجل.

الغرفة التي كانت تضم جهاز سوسن

ثماني سنوات، هي الوقت الذي قامت فيه أسرة سوسن بتجهزيها، فمنذ تخرجها من الجامعة، والخطاب يدقون باب بيتهم، الأمر الذي جعلهم يشرعون في تجهيز ابنتهم، واليوم بعد أتمت عامها الثلاثين وأتمت جميع جهازها أيضًا، أخده السيل إلى غير رجعة، تاركًا فقط غسالتها وقد دمرها السيل ولم تعد تصلح لشيء.

خطيب سوسن يسكن في كوم أمبو، وكان ينتظر بفارغ الصبر الموعد المحدد للزفاف، لكن السيل وما حدث في منزل خطيبته أصابه بالإحباط، خاصة وأنه لا يملك أي شيء غير المواساة، هكذا تقول العروس سوسن، وهي أيضًا تحلم بعودة جهازها كما كان، كما لو أن ما حدث كان كوبسًا سخيفًا وانتهى.

أثار سيل أسوان

شريفة: "أمي جوزت أربع بنات وكانت تنتظر اكتمال رسالتها بزواجي"

في المنزل المجاور لمنزل سوسن، تسكن شريفة، صاحبة الـ22 عام، صغرى أخواتها الخمسة، والتي كان من المقرر أن تتزوج هي الأخرى في "كومبو"، بصحبة جارتها سوسن، غير أن الحلم الذي بدأ بالسكنى معًا انتهى معًا.

العروسة شريفة مع محررة الدستور

تقول شريفة، إنها تسكن في منزل والدتها المبني من الطين، ومكون من غرفة وصالة، قامت فيه الأم بزواج أخواتها الأربعة بعد وفاة الأب، وكانت تنتظر اكتمال رسالتها مع شريفة، خاصة بعد أن انتهت مرحتلها التعليمة في الصف الثالث الإعدادي، وتنتظر أن تطمئن عليها برفقة ابن الحلال.

"كل حاجه راحت، والفرح كان أول الصيف دلوقت مش عارفين هنعمل إيه".. تقول شريفة إنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها خطبتها، فسبق وكتب كتابها لكن الزفاف لم يتم نظرًا لعدم قدرتهم على اكتمال الأجهزة في الوقت المحدد، واليوم وبعد أن اقتربت من استكمال كل شيء، وجهزت الأدوات والمفروشات والأجهزة، لم يترك السيل لها أي شيء، ومن المنتظر أن تبدأ من جديد، ولكن كيف، والزفاف من المقرر عقده أوائل الصيف القادم، إن شبح فض الخطبة يطاردها مرة أخرى وللسبب ذاته، ولكن واقعه على نفس الفتاة اليتيمة أسوأ بكثير.

فاطمة: "كنا شارين الجهاز كله قسط وصاحب الغسالة شاف الخراب"

إن الحالة التي أصبح عليها أهالي القرية التي بنيت بيوتهم من الطين والطوب اللبن، أصبحت لا ترضى عدو ولا حبيب، قضى السيل على منزل فاطمة، وذهبت هي ووالدها إلى منزل الجدة الأم، تسكن غرفة واحدة بصحبة الأب والأم والإخوة الصغار.

دمار المنازل

فاطمة هي الابنة الكبرى لأبيها وأمها، كانت من المتفوقين في المرحلة الإعدادية، لكن بعد المسافة بين القرية والعاصمة، وحرص الأهل عليها، بالإضافة إلى ضيق اليد، جعل الزواج حلهم الوحيد، واليوم وبعد أن اقترب اكتمال حلم الأب والأم بستر ابنتهم، انتهى كل شيء.

"الراجل صاحب قسط الغسالة جيه ياخد القسط ولما شاف الخراب رد السلام ومشي".. تقول والدة فاطمة، إنها قامت بشراء جميع أجهزة ابنتها من خلال القسط والجمعيات، عن طريق شراء أحد الأجهزة وتقسيط ثمنها ثم البدء في شراء أخرى، وكان أخر هذه الأقساط، قسط الغسالة والذي يقصد صاحبه بيوت من قاموا بالشراء منه، لتحصيل القسط، غير أن الحالة التي أصبح عليها المنزل والخراب الذي حل به، لم يجعله يجرؤ على طلب القسط فرمى السلام واكمل طريقه.

أثار السيل

تزور فاطمة ووالدتها، منزلهم بين الحين والآخر، منذ يوم السيل المشؤوم، يبحثون بين حطام المنزل، على أي شيء يمكن أن يستعيدوه من جهاز العروس صاحبة الـ18 عام.

فرحة: "السيل قضى على حلم زواجي من ابن عمي الشهر المقبل"

شهر واحد كان يفصل "فرحة" على تحقيق حلم الزفاف من ابن عمها، تسكن في الغرفة التي استأجرها والدها، وإلى جوارها غرفة أخرى تضم أجهزتها واحلامها، غير أنها استقيظت على السيل يضرب منزلهم، وأول ما ضرب غرفتها التي كانت تضم جميع الجهاز الذي حفتظتها، وكان من المنتظر أن تسعد به بعد شهر واحد من الآن.

عرائس أسوان

تعلمت فرحة في مدرسة الفصل الواحد، نظرًا لضيق ذات اليد، لكن والدها صمم على التحاقها به، حتى تتعلم القراءة والكتابة على الأقل، وبعدها لم يصبح لها حلم أكبر من الزفاف، على ابن عمها الذي تقدم لخطبتها قبل عام، وتنظر فرحة أن تستعد إلى جواره بعد شهر ويستكملا حياتهم معًا.