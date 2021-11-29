الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس مون: سول لن تخفف قواعد التباعد الاجتماعي وسط تصاعد عدوى كورونا

مون جي -إن
مون جي -إن

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي- إن، اليوم الإثنين، إن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي وسط تصاعد عدوى كورونا، بينما ستعمل على تسريع إدارة الجرعات المعززة وتأمين المزيد من أسرة المستشفيات.

وبحسب ما أوردته وكالة “يونهاب” الكورية، فقد أوضح الرئيس مون جيه إن، خلال ترؤسه اجتماع استجابة لكوفيد-19، أن "الحكومة لن توقف إجراءات المرحلة الأولى التي تهدف إلى العودة إلى الحياة الطبيعية تدرجيا على الرغم من القفزة في عدد المرضى في حالة خطرة أو حرجة".

وأشار الرئيس إلى أن "البلاد تعاني من نقص في أسرة المستشفيات حيث أن عدد المرضى الجدد والمرضى في حالة خطرة أو حرجة آخذ في الازدياد. ومع ذلك، لا يمكننا التراجع إلى الماضي من خلال عكس العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف: "الجرعة الثالثة ليست إضافية ولكنها أساسية، ويحتاج الناس إلى تغيير الطريقة التي يفهمون بها التطعيم، حيث سيكتمل التطعيم إذا حصلوا على جرعة ثالثة"، داعيا السلطات الصحية إلى "زيادة معدلات التطعيم للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وتقديم علاج مضاد لكورونا يؤخذ عن طريق الفم بسرعة بحلول نهاية هذا العام".

واعتبارا من يوم الأحد، قيدت كوريا الجنوبية إصدار التأشيرات والدخول للقادمين من ثماني دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا، لمنع تدفق سلالة أوميكرون المتحورة الجديدة.

هذا، وكانت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أفادت اليوم، بأن البلاد أبلغت عن 3,309 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك 3,286 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 444,200 إصابة.

وأشارت إلى انخفاض رقم  من 3,928 إصابة مسجلة يوم الأحد و4,068 إصابة مسجلة يوم السبت. 

كوريا الجنوبية مون جي إن فيروس كورونا الجرعات المعززة تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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