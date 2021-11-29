حصاد القوى العاملة اليوم.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بالسعودية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث، حيث تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، كشف عن إصدار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يناير 2022.

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ويفتتح وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب غدًا الثلاثاء، ملتقى توظيف بمعاهد العبور، يوفر 8207 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 41 شركة قطاع بالمحافظة، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب.

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وأعلن وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 29 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ14 عاملا غير منتظم، و3890 جنيها رعاية صحية لـ19 عاملا، فضلاً عن تسجيل 79 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية عينت 463 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 شاباً من ذوي الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1865 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 525 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

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ومن جانبها قالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية، كما تلقت 40 شكوى عمالية، تم بحثها بالكامل، وعقد ندوتين توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 95 منشأة، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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