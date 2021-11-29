الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث، حيث تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، كشف عن إصدار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يناير 2022.
https://www.dostor.org/3640507

ويفتتح وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب غدًا الثلاثاء، ملتقى توظيف بمعاهد العبور، يوفر 8207 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 41 شركة قطاع بالمحافظة، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب.
https://www.dostor.org/3640514

 

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 29 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ14 عاملا غير منتظم، و3890 جنيها رعاية صحية لـ19 عاملا، فضلاً عن تسجيل 79 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية عينت 463 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 شاباً من ذوي الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1865 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 525 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
https://www.dostor.org/3640525

 

ومن جانبها قالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية، كما تلقت 40 شكوى عمالية، تم بحثها بالكامل، وعقد ندوتين توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 95 منشأة، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
https://www.dostor.org/3640539

السلامة والصحة المهنية فيروس كورونا مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم ذوي الهمم والقدرات كعب العمل القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه محمد سعفان وزير القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

حازم إمام يشن هجومًا حادًا على «المهن الرياضية».. و«ندا»: الزمالك مدين لنا بـ59 مليون جنيه

ورشة عمل عن النشر الدولى للبحوث الإنسانية بكلية التربية جامعة المنصورة

تنظيم احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأوبرا الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟

رئيس فلسطين: لن نقبل ببقاء الاحتلال إلى الأبد