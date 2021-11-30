«الزراعة» تصدر 10 توصيات فنية لمزارعى الموالح يجب مراعاتها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التوصيات الفنية لمزارعي الموالح والتي يجب مرعاتها وتشمل:

1ـ يجب على مزارعي الموالح، المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير ويكون الري على الحامي، مع ضرورة التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة بالعزيق السطحي، وذلك خلال شهر مارس.

2ـ مراعاة ضرورة فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، وكذلك علاج صانعات الأنفاق وخاصة نموات الربيع، مع الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر، وذلك بعد إكمال خروج النموات الحديثة، والاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى وخاصة المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.

3ـ يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص ـ 1.5 قرص (10 ـ 15 جزء في المليون) الرش على هيئة رزاز، لزيادة العقد خاصة في البرتقال أبو سرة بعد حدوث التزهير الكامل.

4- يجب على مزارعي الموالح عند البدء في برنامج التسميد في الأراضي التي تروى بالتنقيط، يتم في الرية الأولى إضافة 2 كجم سلفات نشادر + ( 1 كجم سلفات حديد و2 كجم سلفات زنك و1/2 كجم سلفات ماغنسيوم و1 كجم سلفات منجنيز ) للفدان، وفي الرية الثانية يتم إضافة 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19 بتبادل مع 2 كجم نترات كالسيوم ( أسبوع وأسبوع )، أما في الرية الثالثة يتم إضافة 2 كجم سلفات بوتاسيوم و2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

5- يجب على مزارعي الموالح عند البدء في برنامج التسميد في الأراضي التي تروى بالرش الورقي، مراعاة أن يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر، ويضاف 300 جم حديد و300 جم زنك مخلبي و300 جم منجنيز مخلبي و 150 جم سلفات نحاس و100 جم ماغنسيوم و50 جم بوراكس و250 جم يوريا لرفع كفاءة الامتصاص لكل 600 لتر ماء.

6- يجب على مزارعي الموالح عند البدء في برنامج الري، مراعاة الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ).

7- يجب على مزارعي الموالح عند البدء في برنامج المكافحة، لجميع أصناف الموالح يبدأ ظهور دودة أزهار الموالح وتشتد الإصابة في الليمون البنزهير والليمون الاضاليا ـ وتسبب أضرارا كبيرة في مناطق الشرقية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ وتقاوم برش الأشجار في مارس وابريل بأحد المبيدات المناسبة مثل اكتيلك أو المبيدات الموصي بها بمعدل 150 مل / 100 لتر ماء مع مراعاة فتح البشبوري علي شكل شمسية بحيث لا يزيد عن 100 رطل علي البوصة المربعة حتى لا يؤدي الضغط المرتفع لمحلول الرش إلي تساقط الأزهار ويكرر الرش بعد 15 يوم.

8ـ يجب على مزارعي الموالح عند البدء في برنامج المكافحة، استكمال برنامج مكافحة نيماتودا التدهور البطي الذي بدا في شهر فبراير إن وجدت إصابة.

9ـ يجب مراعاة بدأ برنامج مكافحة الأكاروسات (أكاروس الموالح البني وأكارس الموالح الأحمر) بالرش بمبيد موصي به من وزارة الزراعة .

10ـ مع ظهور النموات الحديثة تبدأ الإصابة بحشرة المن استخدم موصي به من وزارة الزراعة، مع مراعاة علاج التصمغات بإجراء عمليات الكشط لمكان الإصابة بواسطة سكين حاد والدهان بعجينة البوردو.