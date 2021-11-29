برلمانية: «إيديكس 2021» فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ودول العالم

أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، بافتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" وانطلاقه فى دورته الثانية اليوم، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا المعرض فرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، وتمكننا من الترويج لاسم مصر عالميا ، والذى يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى ، وبمشاركة أيضاً أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أن معرض "إيديكس 2021" إنجاز جديد على أرض الجمهورية الجديدة وفرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة ، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأضافت النائبة هناء سرور هذا المعرض يضع مصر على خريطة المعارض الدولية في مجال التسليح وفقا للمعايير الدولية المتخصصة ذو الكفاءة العالية، وتوسيع الشراكة الدولية مع عدد كبير من الدول سواء على المستوى العربي أو الأوروبي في مجال التصنيع العسكري، وتعزيز ثقة العالم أجمع بمصر ، كما أنه فرصة كبيرة لتسويق تلك المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي ، خاصة وان هناك عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية متواجدين في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة .

يذكر أن القوات المسلحة نظمت مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.