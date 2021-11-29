الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استقبال حافل من طلبة الفيوم لـ«حياة كريمة الثقافية» بقرية السعدة في المنيا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تستكمل وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة» من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان بقرى حياة كريمة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر. 

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وبمدرسة السعدة الإعدادية المشتركة، أقيمت فعاليات تضمنت 3 جلسات حوارية، الأولى بعنوان «أسس الاستذكار الفعال» ألقتها المدربة مروة محمود عطية تناولت خلالها التعريف بمعني الاستذكار، وهو التأمين علي المعلومات والقدرة على استرجاعها، كما تناولت عوامل تشتيت الانتباه الداخلية والخارجية، وكيفية مواجهتها، والتأكيد على المعلومات بالاختبار والتطبيق العملي، بجانب ذلك أقيمت جلسة حوارية ثانية بعنوان «مرحلة المراهقة» للمدربة ولاء محمد عضو المجلس القومي للمرأة بالفيوم، تطرقت فيها الي التغيرات النفسية والجسدية في مرحلة المراهقة سواء للفتاة أو الفتي، كما أشارت إلي الزواج المبكر، أسبابه، نتائجه، وعن «كيفية صنع حملة إعلانية في المدرسة» عُقدت جلسة حوارية ثالثة أدارها الباحث خالد علي، تناول فيها مراحل صنع الحملة الإعلانية وهي، مرحلة التخطيط عن طريق تحديد المشكلة، الفئة المستهدفة، الوسائل المستخدمة، الرسائل التي ستكتب في الوسائل، المدة الزمنية، الجهة الشريكة، اسم الحملة، اما المرحلة الثانية فهي التنفيذ، والثالثة هي المتابعة . 

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وضمن الفعاليات أقيمت عدة ورش فنية شملت ورشتان للرسم، الأولي لتعليم أساسيات الرسم، الثانية تكملة رسم جدارية لمعالم الفيوم، ورشة مشغولات يدوية لعمل عروسة جوانتي بقماش الموهير، عجائن السيراميك، اكسسوار لعمل أساور الصداقة، تشكيل بالخرز، خوص، إلى جانب ورشة لعمل منظر طبيعي للمرأة صانعة الفخار في قرية تونس بقماش الخيامية، بالإضافة لورشة خرز، بجانب ورشة حكي عن الغذاء الصحي، ورشة لعمل عروسة بخيط المكرمية، وورشة لاكتشاف المواهب في الغناء وقراءة القرآن الكريم 

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أقيمت محاضرة عن "المياه وكيفية الاستخدام الأمثل لها"، حيث أشارا أحمد جمعة، محمد سيد من الشركة القابضة لمياه الشرب في الفيوم إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث مع زيادة عدد السكان تقل حصة الفرد من المياه، فقد كان نصيب الفرد في الماضي 2000 متر مكعب، الآن وصلت إلى 600 متر مكعب، وحذر من وصول نصيب الفرد إلى أقل من 600 متر مكعب، وهذا يعني الدخول في مرحلة الفقر المائي، ودعوا إلى ضرورة المحافظة على كل نقطة مياه، ترشيد استهلاكها بكل صورها. 

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واختتمت الفاعليات بالفقرة الفنية تضمنت تقديم مواهب في الغناء الوطني والديني، قراءة القرآن، لاقت استحسانا من جمهور الحضور، تلاها فقرة عرض مسرح الشنطة بعرائس الماريونيت، بقيادة أحمد صلاح عن التلوث، بالإضافة لورشة حكي بالإراجوز عن مبادرة حياة كريمة، إلى جانب تنظيم معرض فني لإصدارات قصور الثقافة.

وزارة الثقافة مبادرة حياة كريمة قرى محافظة الفيوم الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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