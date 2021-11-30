«الجمعة الوهمية»..تعرف على حقوق المستهلك خلال موسم التخفيضات

قبل نهاية كل عام، تطلق المحال التجارية بمختلف أنواعها عروضا مغرية،فيما يسمى بـ "الجمعة البيضاء"، تشمل تخفيضات على الملابس والسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية وغيرها.

لكن هناك بعض المحال تخترق قواعد التخفيضات وموسم التنزيلات، من خلال عروض وهمية والمغالطة في الأسعار، وتنصح "الدستور" المستهلك كى لا يقع في هذا الفخ.

أوضح جهاز حماية المستهلك، أنه أثناء التسوق والشراء في الجمعة البيضاء، ينبغى إتباع بعض الارشادات، والتي تتمثل في التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

ويرى وائل النحاس، خبير اقتصادي، أنه بنهاية العام وتحديدًا في شهري نوفمبر وديسمبر تنتشر العروض والتخفيضات في المحال، بهدف الانتهاء من منتجات العام الحالي استعدادًا لعرض منتجات العام الجديد، وتشهد تلاعب البعض في الأسعار وعمل عروض وهمية، بهدف جذب الزبائن، والبيع بنفس سعر المنتج دون أي تنزيلات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على المستهلك ممن يكتشف العروض الوهمية أو التعرض لهذا النصب، فعليه الإبلاغ فورًا عن هذه المحال حتى تتوقف عن خرق قانون حماية المستهلك.

القانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بحماية المستهلك على بعض العقوبات والقواعد التى تنظم سير عمل المحال المشاركة فى هذه العروض، بما يضمن حق المستهلك فى مختلف مراحل عملية الشراء

ومن أبرز قواعد حقوق المستهلك خلال عملية الشراء، هي استبدال أى سلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا.

أما عن الشراء أونلاين، فإن للمستهلك الحق فى تصحيح طلبه واسترجاعه إذا تمت عملية الشراء عبر الإنترنت، وأيضا التراجع فى عملية الشراء عبر الإنترنت خلال 14 يومًا.

ويقول رشاد عبده، خبير اقتصادي، إن عدد من الدول العربية والأوربية تطلق تخفيضات "البلاك فرايداي" لتحقيق أعلى نسب مبيعات قبل انتهاء العام الجاري، ملفتًا إلى ضرورة التأكد من الخصم على المنتج من قبل المستهلك قبل الشراء حتى لا يقع ضحية العروض الوهمية.