الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وصفات طبيعية لتقشير الوجه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقشير البشرة مفيد، لكي تبدو مشرقة وناعمة ونضرة من خلال تنظيف المسام في نفس الوقت  ترطيب البشرة، ونعرض لك فيما يلي وصفات طبيعية سريعة وفعالة لمنح بشرتك التقشير الملائم.

وصفات طبيعية لتقشير الوجه 

وصفة بياض البيض لتقشير الوجه 

المكونات

1 بياض بيضة
كوب لب خيار منزوع البذور
ملعقة ة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير 

قومي بخفق بياض بيضة واحدة وخلطها مع لب الخيار، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون واخلطيهم جيدًا حتى يصبحوا عجينة قابلة للدهن، وضعي المكون النهائي على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء. 

وصفة السكر لتقشير البشرة الجافة 

المكونات 

كوب  سكر قصب أبيض
نصف كوب زبادي
طريقة التحضير 

 اخلطي سكر القصب واللبن حتى تحصلي على عجينة حبيبية قليلاً، واستخدمي أصابعك لوضع القناع على وجهك مع تجنب منطقة العين، ثم اتركي التقشير على وجهك لمدة عشر إلى 15 دقيقة قبل مسحه بمنشفة وماء بارد.

هذا القناع  خيارًا رائعًا لمن يعانون من البشرة الجافة والمتهيجة والحكة، حيث يوفر سكر القصب تقشيرًا طبيعيًا بينما يساعد الزبادي على استعادة الترطيب

وصفة الليمون لتقشير البشرة الدهنية

المكونات 
1 ملعقة كبيرة صودا الخبز
1 كوب ماء
12 قرص أسبرين غير مغلف
عصير ليمون
طريقة التحضير 

 اخلطي صودا الخبز مع الماء في وعاء وضعي المزيج جانبًا، ثم ضع الأسبرين في طبق وقومي برش عصير الليمون عليه، واستخدمي الجزء الخلفي من الملعقة لسحق الأسبرين في عصير الليمون لعمل عجينة سميكة، واستخدمي أصابعك لفرد القناع على وجهك مع تجنب العينين، واتركيه حتى يجف لمدة عشر دقائق ، ثم امسحيه بقطعة قطن مبللة بخليط صودا الخبز.

وسيوفر الأسبرين حمض الساليسيليك للتخلص من الزيوت الزائدة وتشجيع الترطيب الطبيعي. تعمل صودا الخبز كمُعادل قشر كيميائي محلي الصنع ، والذي يعمل ضد حمض عصير الليمون.

وصفة الخيار والشاي لتقشير البشرة الحساسة 

المكونات

1 كوب شاي أخضر
1 كوب شاي بابونج
خيار صغير
1 ملعقة صغيرة جيلاتين غير منكه
4 أونصات من الماء

طريقة التحضير 

لصنع هذا القناع، انقع البابونج والشاي الأخضر معًا في نصق كوب من الماء وأضيفي  الجيلاتين غير المنكه إليه ثم  اخلطي الخيار حتى يصبح قوامه شبيهًا بقوام العجينة ، بعدها أضيفي عصير الخيار إلى خليط الشاي والجيلاتين.

وقبل وضعه على وجهك، اتركي المزيج يبرد في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتكاثف، ثم  ضعيه على وجهك لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة ، أو حتى يجف تمامًا ، ثم قشري القناع باستخدام الماء الدافئ.

سيهدئ الشاي الأخضر البشرة المتهيجة، ويساعد الخيارالذي يحتوي علي فيتامين سي على تقليل التورم.  

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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