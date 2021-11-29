الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، في انقلاب سيارة بطريق «الداخلة - بلاط» بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بالقرب من كمين تنيدة التابع لمركز بلاط بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كل من رجب فهمي حسين، 45 عامًا، عصام عبد العال حسن، 51 عامًا، عفيفي حسين السيد، 69عامًا، صبري فهمي حسين، 48 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث، والدفع بسيارة إنقاذ طوارئ لموقع حادث لرفع السيارة وفتح الطريق.

SmartSelect_٢٠٢١٠٨١٥-١٤١٣٤٦_Google
SmartSelect_٢٠٢١٠٨١٥-١٤١٣٤٦_Google
انقلاب سيارة أصيب 4 أشخاص الوادي الجديد سيارات الإسعاف نقل المصابين مستشفى الداخلة العام تلقي العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

«الصحة» تستعد لاستقبال 907 آلاف جرعة من لقاح «جونسون» اليوم

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

«نوت» أول طائرة بدون طيار بصناعة مصرية 100%.. 70 فنيا شاركوا فى تصنيعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟

رئيس فلسطين: لن نقبل ببقاء الاحتلال إلى الأبد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين