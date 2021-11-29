إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، في انقلاب سيارة بطريق «الداخلة - بلاط» بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص بالقرب من كمين تنيدة التابع لمركز بلاط بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كل من رجب فهمي حسين، 45 عامًا، عصام عبد العال حسن، 51 عامًا، عفيفي حسين السيد، 69عامًا، صبري فهمي حسين، 48 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث، والدفع بسيارة إنقاذ طوارئ لموقع حادث لرفع السيارة وفتح الطريق.