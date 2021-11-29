جامعة دمياط: تنظيم قوافل طبية للقرى.. وزيادة المبلغ المخصص للمشاريع البحثية

انعقد، اليوم الاثنين، مجلس جامعة دمياط بحرم الجامعة الجديد، بجلسته رقم 171 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح كل من الدكتور عبد الحميد سليمان أستاذ التاريخ المتفرغ، ومحمد الشريف مدير شئون الطلاب بكلية التربية، وهانم إسماعيل "أم أيسر" خدمات معاونة بكلية التربية، رحمهم الله جميعًا وتغمدهم بواسع رحمته.

عقب ذلك، وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة لتبرعه بكامل قيمة أتعابه في القضايا التي نظرها في التحكيم بين جامعة دمياط وشركة المقاولون العرب، وكان محكمًا فيها.

كما وجّه رئيس الجامعة الشكر للدكتور سمير الجمال، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، لتبرعه بقيمة أتعابه نظير القضايا التي ترافع فيها بين الجامعة وشركة المقاولون العرب، وكذا وجّه الشكر لجميع المتبرعين لصالح الجامعة سواء كان في صورة أشجار وتجميل المساحات الخضراء بالجامعة، أو جهود بدون مقابل مثل كلية الزراعة، التي تبذل جهدًا مشكورًا في هذا الشأن من خلال المتابعة والحفاظ على المساحات الخضراء بالجامعة.

وأكد، على ضرورة الالتزام بقرار منع دخول أي مواطن سواء كان طالب أو زائر أو من المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الذين لم يتلقوا اللقاح بعد بدءً من 1 ديسمبر 2021، تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقد وجه رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالاستعداد الجيد من الآن لاختبارات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 15 يناير 2022.

كما أكد رئيس الجامعة على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبدء تنفيذ قافلات طبية دورية لخدمة قرى المحافظة، من خلال كلية الطب البشري وكلية التمريض، الأمر الذي بدوره سيسهم في تعزيز دور الجامعة المجتمعي في أداء رسالتها في خدمة المجتمع الدمياطي والذي يعد أحد ركائز الجامعة الثلاثة بجانب ما يؤديه قطاعي شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي ضم عدد 138 موضوع، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها الموافقة على ترشيح الدكتور صلاح اللبني الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية لعام 2021 والمعلن عنها من أكاديمية البحث العلمي،والموافقة على ترشيح نبيلة البدويهي الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الأساسية لعام 2021 والمعلن عنها من أكاديمية البحث العلمي.

زيادة المبلغ المخصص للمشاريع البحثية

كما تم الموافقة على زيادة المبلغ المخصص للمشاريع البحثية الداخلية بالجامعة بموجب 500 ألف جنيه ليصبح 1,300,000 جنيه بدلًا من 800,000 جنيه، ويأتي ذلك نتيجة للنقاش البنّاء الذي دار بين رئيس الجامعة خلال القاء التكريمي الذي عقده رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتميزين في النشر الدولي.

كما تم الموافقة على إعفاء الطالبتين نهى علي زكريا الدنون من ذوي الهمم ومراقتها داليا صلاح محمد سالم من مصروفات درجة الماجستير تشجيعًا لهن ولتفوقهن الدراسي.

وفي نهاية الجلسة، عرض أسامة القللي مدير إدارة أمانة المجالس عرضًا تقديميًا تناول فيه أبرز إحصائيات مجلس الجامعة للعام الجامعي 2020/2021 مقارنة بالعام الجامعي 2019/2020، كما هو موضح بالصور المرفقة.