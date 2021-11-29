الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صناع «اللعبة» يواصلون التصوير.. ومي كساب: "شخصية شيماء أرهقتني"

مي كساب
مي كساب

يواصل صناع مسلسل “اللعبة” تصوير مشاهد الموسم الثالث بقيادة المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه مطلع العام الجديد ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون.

وقالت مي كساب في تصريح لـ “الدستور”، إنها وفريق العمل انطلقوا بتصوير المشاهد الأولى خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من المفترض عرضه خلال شهر يناير المقبل.

وأعربت مي كساب عن سعادتها بإصدار الموسم الثالث خاصة وأنها متعلقة بهذا العمل، مؤكدة أنها بذلت مجهود كبير لتجسيد شخصية "شيماء"، مشيرة إلى أن المخرج معتز التوني مجتهد وعبقري، ومؤلفي العمل مبدعين كتبوا السيناريو بشكل متماسك مما تسبب في نجاح موسميه الأول والثاني.

وعن مدى تعلقها بدورها فى الموسم الثالث قالت: “شخصية شيماء أرهقتني”، مُشيرًة إلى أنها تعلقت بالشخصية جدًا، ولا تنسى الجملة الأساسية التي كتبها مؤلفي العمل في البداية كملحوظة وهي “توقع من شيماء تعمل أي حاجة في أي وقت”.

وأضافت أنها فى البداية لم يعجبها أن الشخصية تصرخ طوال الوقت، مؤكدًة أن مؤلفي العمل قاموا بتغيير هذه الصفة في الموسم الجديد وأصبحت تصرخ في الوقت اللازم فقط.

وتعاقدت مي بشكل رسمي مع المنتجة مها سليم على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي جديد، للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل الجديد فكرة وتأليف المؤلف والشاعر الغنائي نصرالدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وعلاء حسن، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

 

شخصية مي كساب مسلسل مسلسل اللعبة تصوير مسلسل كساب تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول رد من الأهلى على مواجهة مونتيرى وأزمة المونديال

أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

حازم إمام يشن هجومًا حادًا على «المهن الرياضية».. و«ندا»: الزمالك مدين لنا بـ59 مليون جنيه

ورشة عمل عن النشر الدولى للبحوث الإنسانية بكلية التربية جامعة المنصورة

تنظيم احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأوبرا الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات عملية لوقف هدم المنازل بالقدس

بعد تصنيفها كـ"إرهابية".. كيف يضغط القرار البريطانى على حماس؟

رئيس فلسطين: لن نقبل ببقاء الاحتلال إلى الأبد