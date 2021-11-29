صناع «اللعبة» يواصلون التصوير.. ومي كساب: "شخصية شيماء أرهقتني"

يواصل صناع مسلسل “اللعبة” تصوير مشاهد الموسم الثالث بقيادة المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه مطلع العام الجديد ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون.

وقالت مي كساب في تصريح لـ “الدستور”، إنها وفريق العمل انطلقوا بتصوير المشاهد الأولى خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من المفترض عرضه خلال شهر يناير المقبل.

وأعربت مي كساب عن سعادتها بإصدار الموسم الثالث خاصة وأنها متعلقة بهذا العمل، مؤكدة أنها بذلت مجهود كبير لتجسيد شخصية "شيماء"، مشيرة إلى أن المخرج معتز التوني مجتهد وعبقري، ومؤلفي العمل مبدعين كتبوا السيناريو بشكل متماسك مما تسبب في نجاح موسميه الأول والثاني.

وعن مدى تعلقها بدورها فى الموسم الثالث قالت: “شخصية شيماء أرهقتني”، مُشيرًة إلى أنها تعلقت بالشخصية جدًا، ولا تنسى الجملة الأساسية التي كتبها مؤلفي العمل في البداية كملحوظة وهي “توقع من شيماء تعمل أي حاجة في أي وقت”.

وأضافت أنها فى البداية لم يعجبها أن الشخصية تصرخ طوال الوقت، مؤكدًة أن مؤلفي العمل قاموا بتغيير هذه الصفة في الموسم الجديد وأصبحت تصرخ في الوقت اللازم فقط.

وتعاقدت مي بشكل رسمي مع المنتجة مها سليم على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي جديد، للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل الجديد فكرة وتأليف المؤلف والشاعر الغنائي نصرالدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وعلاء حسن، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.