«نادي سينما أوبرا الإسكندرية» يحتفل باليوم العالمي للطفل 1 ديسمبر

يشارك نادي سينما أوبرا الإسكندرية برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الاحتفال باليوم العالمي للطفل بعرض مجموعة من الأفلام على مسرح سيد درويش الأربعاء 1 ديسمبر في تمام السابعة مساء.

وتعرض خلال الفعالية أفلام "يسار يمين" و"من جوة" و"فردة شمال" للمخرجة سارة زريق.

وعقب عرض الأفلام ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور بحضور الدكتورة شيرين الجلاب والكاتبة مني لملوم والمخرجة رشا مجدي.

وتقام فعاليات النادي تحت إشراف الناقد أحمد عسر و يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.