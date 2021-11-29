«EDEX 2021». وزير الإنتاج الحربي يعقد لقاءات مع مسئولي بلغاريا والإمارات وكوريا وروسيا

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أنه خلال فعاليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» ويقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي دانييلا فيزيقا وزيرة الاقتصاد ببلغاريا بحضور «Deyan Katratchev» سفير بلغاريا بالقاهرة ومحمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، وسانج إيل نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، وMikhail Babich نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية وأوليج ماركييف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «روزوبرون إكسبورت» الروسية.

وخلال هذه اللقاءات، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على دور الوزارة الأساسي ويتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

ولفت بكر إلى حرص الوزير على اصطحاب كافة الضيوف في جولة تفقدية بجناح وزارة الإنتاج الحربي استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر وتشارك بها الوزارة في النسخة الثانية من معرض «EDEX 2021» وخلال هذه الجولات تم مناقشة إمكانية التعاون في عدد من مجالات التصنيع العسكرية بين «الإنتاج الحربي وكافة الأطراف الأخرى».

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير «مرسى» ثمّن الثقة الغالية من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض وترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التسليحية من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات، معرباً عن سعادته بمشاركة كافة الحضور في هذا المعرض الهام الذي يعكس مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة الدول.