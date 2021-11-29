الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر أطلق النيران على شقيقين بمدينة نصر

طلق ناري
طلق ناري

أمر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا علي ذمة التحقيق لاتهامه بالبلطجة وإطلاق النار على شقيقين في مدينة نصر بشرق القاهرة.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

واستمعت النيابة إلى شقيق المصاب الذى أكد وجودهم بمحل البلاغ مستقلين دراجة نارية وحدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة أخرى؛ بسبب خلاف حول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته ولاذ بالفرار.

تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أفادت أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وألقى ضباط المباحث القبض عليه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار "المستخدم فى ارتكاب الواقعة").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صحيفة الحالة الجنائية قاضي المعارضات قسم شرطة شرق القاهرة النيابة العامة قسم شرطة المقطم فرد خرطوش قسم شرطة مدينة نصر

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وائل لطفي

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