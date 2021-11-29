تجديد حبس تاجر مخدرات لحيازته 6 آلاف قرص مخدر بمدينة نصر

أمر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق لحيازته كمية من المخدرات في مدينة نصر بشرق القاهرة، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير بشأنها.

كان ضباط مباحث القاهرة قد ألقوا القبض على شخص بحوزته 6 آلاف قرص لعقار التامول المخدر بمدينة نصر.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته "فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- 6 آلاف قرص لعقار التامول المخدر- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والأقراص المخدرة للاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.