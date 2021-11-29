الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين ببيع سيارات مسروقة عبر منصة «تسويق إلكترونى»

المتهمين
المتهمين

أصدر قاضي المعارضات اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بتهمة تزوير المحررات وبيع سيارة غير مملوكه لهم في القاهرة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة تزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بمدينة نصر، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة،، يفيد بتعرفه على أحد الأشخاص عن طريق  أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع استلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم أحد الأشخاص أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه قام بتأجيير السيارة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بدر وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS".

وبتتبع خط سير السيارة  أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس واعترف بمكان إخفاء المبلغ المالى من متحصلات واقعة النصب وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستهداف الأخير أتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته "مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية “جميعهم مزورين”.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة التسوق الالكتروني محافظة البحيرة تجديد حبس متهمين قسم شرطة بدر قسم شرطة مدينة نصر تجديد حبس متهم أجهزة الأمن بالقاهرة

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وائل لطفي

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