استمرار حبس منتحلى صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين فى المرج

أمر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، بتجديد حبس عصابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة في المرج.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال الشرطة وسرقة عددًا من المواطنين بالمرج.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من مندوب إحدى الشركات، وسائق يعمل بذات الشركة، بأنه عقب تحصيلهما مبلغ مالى من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلان سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص"- بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على المبلغ المالى و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "المبلغ الثانى" بالاشتراك مع 3 أشخاص "لاثنين منهم- معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام رجال مباحث القاهرة اعترف أحدهم أنه نظرا لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل وتسلم المبالغ المالية اتفق مع باقى المتهمين، وقاموا بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى والهاتفان المحمول المستولى عليهما وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.