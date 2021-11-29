الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: نستهدف زيادة عدد الأطفال ببرنامج «الألف يوم الأولى» لـ120 ألف

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الأطفال» يستهدف الاستثمار في صحة وتغذية الأطفال من بداية الحمل حتى عامين من عمر الطفل، حيث تدعم الوزارة الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية من الحوامل والمرضعات والأطفال دون العامين.
 
وأضافت في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر دعم نظم الحماية الاجتماعية للحوامل والمرضعات، أنه تم زيادة عدد المستفيدات من برنامج «الألف يوم الأولى للحياة» من 43 ألف لـ120 ألف طفل خلال عام ونصف.

وأضافت «القباج» أن الوزارة أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم نفذت برنامج «سكن كريم» لتحسين خصائص المنازل.

وأشارت إلى أن الوزارة تحاول جاهدة تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج «الألف يوم الأولى» لمستفيدات «تكافل» الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تحويل الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.

وأوضحت أنه وفقا لدراسة أعدها مجلس الوزراء فإن 11% من وفيات الأطفال ناتجة عن سوء التغذية.

وأشارت إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 800 رائدة اجتماعية على الألف يوم الأولى، مؤكدة أنه يتم إرسال رسائل توعوية حول صحة المرأة الحامل والمرضعة وممارسات التغذية السليمة للرضع والأطفال عن طريق التليفون المحمول.

وأضافت أنه يتم التركيز من خلال تلك الرسائل على تغذية الطفل جيدا، وأن يكون إدراكه سليم والالتزام بالتطعيمات لكلا من الأم والطفل، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 أشهر الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل من خلال متابعة الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

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