«العربية للتصنيع» تشارك بأحدث منظومة مراقبة أرضية لتأمين الحدود فى «إيديكس 2021»

تشارك الهيئة العربية للتصنيع بأحدث منظومة مراقبة أرضية لتأمين وحماية الحدود، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021".

وقال مسئول في "إيديكس 2021" إن منظومة المراقبة مزجت بين "الكهروبصرية والرادارية"، ويقوم الرادار داخل المنظومة بعمل مسح طوال الـ٢٤ ساعة للحدود لتحديد الأهداف البرية، سواء البشرية أو المركبات، وفي حالة حدوث أي خطر يوجه المنظومة الكهروبصرية إلى الهدف بدقة ورؤية حادة في جميع الأوضاع الليلية والنهارية، لأنها مزودة بكاميرا نهارية وكاميرا رؤية حرارية للرؤية الليلية.

وتابع أن الرادار يظل يتتبع الهدف، وإذا اخترق الحدود، توجه المنظومة الضباط المسئولين عن حرس الحدود نحو الهدف بإحداثيات محددة، وفي حالة قيام ضباط الحدود بالتوجه بطريقة خاطئة تقوم المنظومة بإعادة إرسال الإحداثيات مرة ثانية، مشيرًا إلى أن المنظومة استعملتها مصر منذ ٣ سنوات على الحدود المصرية الليبية.

وأوضح أن نظام التشغيل للمنظومة- السوفت وير- الخاص تمت صناعته كاملًا في مصر، كما تم تجميع الهاردوير الذي توصيل الرادار بالكاميرا، مما يسهل التعامل مع المنظومة دون الحاجة لبلد التصنيع في حالة الحاجة إلى تغيير أي جزء منها سواء الكاميرا أو الرادار.