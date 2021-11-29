أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من التعاطف مع الفنان القدير رشوان توفيق بعد رفع ابنته الصغرى "آية" عدة قضايا هى وزوجها وابنها على والدها.

وتحدث رشوان توفيق عن أزمته مع ابنته خلال حلوله ضيفًا على برنامج "واحد من الناس"، وكشف باكيًا أن ابنته وزوجها وحفيده فوجئ بقيامهم برفع عدة قضايا عليه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أموال باسمه سوى هاتفه المحمول وتليفون منزله وأن كل أمواله التي كان يعمل بها كان يعطيها لزوجته الراحلة التي كانت تعطيه مصروفه منها.