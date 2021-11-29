الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق المنتدى العالمى بشأن الذكاء الاصطناعى للأطفال غدًا

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

ينظم مكتب اليونيسف للرصد والتحليل العالميين والسياسات، بالتعاون مع حكومة فنلندا، المنتدى العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي للأطفال، يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل عبر الإنترنت. 

ويجمع الحدث أبرز خبراء حقوق الأطفال والتكنولوجيا في العالم، وواضعي السياسات والممارسين والباحثين، بالإضافة إلى الأطفال النشطين في مجال الذكاء الاصطناعي، للتواصل وتبادل المعرفة حول القضايا الملحّة في المجالات التي تربط حقوق الطفل بسياسات التكنولوجيا الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويتيح المنتدي التعرف على إرشادات سياسة اليونيسف بشأن الذكاء الاصطناعي للأطفال ودراسات الحالة من المنظمات التي قامت بتجربتها انضم إلى اللجان للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة حول سياسات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الفعالة ومستقبل الذكاء الاصطناعي الصديق للأطفال.

ويكشف المنتدي عن  مناهج لحماية ودعم حقوق الأطفال في نظام بيئي متطور للذكاء الاصطناعي والمشاركة في جلسات جانبية تركز على: دعم نمو الأطفال ورفاههم إشراك الأطفال بشكل هادف في تطوير الذكاء الاصطناعي حماية بيانات الأطفال وخصوصيتهم، مع إعطاء الأولوية للعدالة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر عليهم إعداد الأطفال للتطورات الحالية والمستقبلية في الذكاء الاصطناعي ضمان سلامة الأطفال في عالم الذكاء الاصطناعي.

وأسست مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعات تطوير واعادة هيكلة البنية التحتية مما مكن الدولة من الدخول فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وهو الأمر الذى سيحدث تطور كبير فى حياة المواطنين بمختلف القطاعات مما ادي الي الاستفادات من الذكاء الاصطناعى،

 

مصر الذكاء الاصطناعي الاتصالات المنتدى العالمي الأطفال

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وائل لطفي

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