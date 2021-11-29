«EDEX 2021».. بحث سبل التعاون بين «الإنتاج الحربي» و«روزوبرون إكسبورت» الروسية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي «Mikhail Babich» نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية وأوليج ماركييف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «روزوبرون إكسبورت» الروسية، بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021».

وأكد الوزير عمق ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا التي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز أوجه التعاون مع الشركات الروسية في المجالات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، كما أشار إلى موضوعات التعاون القائمة والمقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات ومن بينها موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع «روزوبرون إكسبورت» لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

من جانبه، أوضح «أوليج ماركييف» نائب الرئيس التنفيذي لشركة «روزوبرون إكسبورت» الروسية أن الشركة تعد الجهة المنظمة للعرض الخاص بدولة روسيا في «EDEX 2021» وتُعرض في إطاره العديد من المنتجات المتطورة من أسلحة ومعدات عسكرية، مشيراً إلى أن «روزوبرون إكسبورت» تنفذ مشروعات مشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضًا شريك إستراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا.

لافتاً إلى تطلعها إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية.

وأشار «ماركييف» إلى أن هذا العام يشهد المشاركة الثانية للشركة بمعرض «EDEX» حيث شاركت الشركة في النسخة الأولى من المعرض عام 2018، مشيداً بتنظيم «EDEX 2021» ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بالنسخة الثانية من المعرض.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن «EDEX 2021» فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة بمجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتي ضمن استراتيجية العمل بالوزارة.