مهتز نفسيا يعتدي على والده بسلاح أبيض في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض علي مهتز نفسيا طعن والده بسكين في رقبته خلال حالة هياج أصيب بها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيق لبيان سلامة قواه العقلية.

تفاصيل الواقعة:



تلقى اللواء محمد العناني، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد وصول إشارة من المستشفى بإصابة أب بجرح في الرقبة ونقله للمستشفى للعلاج بسبب محاولة نجله المهتز عقليا طعنه بالسكين.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبسؤال الأب تبين أن نجله مهتز عقليا ويعالج من الاكتئاب ونوبات الهياج، وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعنه ما أصابه بجرح في الرقبة وتم نقله للعلاج للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.