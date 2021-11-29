الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

أيمن أبو العلا يطالب بحصر رسمي ودقيق للمصريين بالخارج

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بكشف التعداد الحقيقي للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه لا يوجد أي إحصائية رسمية حتى الآن. 

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان. 

وأكد أبو العلا، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للهجرة في مضاعفة حجم الإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين بالخرج. 

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المصريين بالخارج بعروض ترويجية بأسعار معقولة في القطاع السياحة، حتى يتمكنوا من خلالها قضاء إجازة الصيف في المناطق السياحية المختلفة بمصر.

وأوضح "أبو العلا"، أن  أهمية حصر أبناء مصر في الخارج، لتتمكن الدولة من التعامل معهم في كافة حقوقهم وواجباتهم.

وكانت قد أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإخطار وزارة  الصحة بضرورة شمول خدمة العلاج علي نفقة الدولة لجميع المرضي سواء مرضي  الحجز  الداخلي او مرضي العلاج الخارجي مثلهم مثل مرضي  العناية المركزة بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وجاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، بخصوص رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يتم حجزهم  ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط.

وزارة السياحية حقوق الانسان المواطنين مجلس النواب المصريين بالخارج ايمن ابو العلا برلمان

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