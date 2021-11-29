خلال اجتماع «زراعة النواب».. «الري» تستجيب لتقنين أوضاع أصحاب الفواخير بسمنود

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بشأن تضرر 500 عامل من رفع أسعار إيجار منافع الرى وعدم الترخيص من وزارة الرى لأصحاب الفواخير والبالغ عددها 90 فاخورة بمنطقة حوض القلع وعزبة الناموس.

وأكدت فى كلمتها أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن صناعة الفواخیر مھنة موجوده بسمنود منذ عام ١٩٨٠ بحوض القلع مصرف عمر بك خلف شركة الوبریات وبھا حوالى ٩٠ فاخوره بخلاف ١٥ فاخورة الموجود بمنطقة منشية التحرير حيث لا یوجد اى إمكانیات أو تطویر لھذه المھنة التى یشتغل بھا أكثر من ٥٠٠ عامل وصاحب فاخوره بخلاف اسرھم التى یعولونھم وبالرغم من ذلك تم رفع علیھم ایجار حق الانتفاع من ٢جنيه و ٣ جنيه للمتر إلى 120 جنيه للمتر في السنة بخلاف ٤٨ جنيه للمتر لمساحة الفرن نفسه في الشھر وتم مطالبتھم بحق الانتفاع على السعر الجدید باثر رجعى من ثلاث سنوات مما تسبب فى تراكم مبالغ كبیره عليهم لا یقدرون على سدادھا في ظل ھذه الظروف الصعبة التى تمر بھا البلاد من جائحة كرونا وخاصة في عام ٢٠٢٠ التى توقفت فیھا جمیع الاعمال والمصانع والان وزارة الرى تطالبھم بحق الانتفاع عن ھذه الاعوام السابقة.

وأشارت النائبة الوفدية إلى أنه منذ أيام قام مسئول الرى بسمنود بعمل محاضر لھم بالرغم ان اكثر افران الفواخیر مغلقة ومنھم ناس توفوا ورغم ذلك تم عمل محاضر لھم.

وطالبت النائبة ببحث مشكلة المتضررين ورفع المعاناه عنھم وحل مشكلة المبالغ المتراكمة علیھم مع تخفیض سعر المتر لكى نشجعھم على الاستمرار في ھذه المھنة الصعبة والتى بدأت تندثروتوقفت بسبب عدم وجود تسویق لمنتجاتھم مؤكدة انه فى ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق مشروع حياة كريمة لكل المصريين والاهتمام بالقرى المصرية وأيضا المشروعات المماثلة التى أقامتها الدولة فى الفيوم بقرية تونس لأصحاب الفواخير وعدد اخر من المحافظات وتوجيهات القيادة السياسية لإحياء التراث والاعمال الحرفية فلابد أن نحافظ على ذلك العمل الحرفى وعدم تشريد تلك الأسر.

من جانبها المهندس صبحى عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا أن الفواخير تعتبر نشاط تجارى وفقا للقانون وأن سعر المتر لايزيد ايجارة عن 5 جنيه معلنا استجابة وزارة الرى لطلب الاحاطة الخاص بالنائبة الوفدية من خلال تقنين أوضاع اصحاب الفواخير ومنحهم تراخيص.

من جانبة منح النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى وزارة الرى والجهات المسئولة مهلة 15 يوم للمعاينة على الطبيعه وتقنين أوضاع أصحاب الفواخير فى حضور النائبة ليلى أبواسماعيل مع تقديم تقريرللجنة الزراعه عن نتيجة الزيارة فى المدة سالفة الذكر.