حفل غنائي في ختام فعاليات الأسبوع الأول لخدمة المجتمع بالمنوفية

نظّم قطاع محو الأمية ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان «الأمية.. ومخاطر التنمية»، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف وحضور الدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دشن حملة قومية تحمل شعار «مصر خالية من الأمية»، ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى هذا الهدف، حيث فازت مصر بجائزة اليونسكو العالمية بمحو الأمية، مضيفا: «نحن من هنا تؤكد أن الجامعة هي قاطرة التقدم وبها وبطالب وطالبات مصر نستطيع أن نجعل مصر خالية تمامًا من الأمية».

وأضافت الدكتورة هبة الغتمي، أن نسبة الأمية بمحافظة المنوفية تصل إلى 21%، وقامت الجامعة بالعديد من الجهود منها بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى موافقة مجلس الجامعة على عدد من الإجراءات لتشجيع الطلاب للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، منها فتح فصل في كل كلية لتعليم الكبار وتكريم الكليات الثلاث الفائزة بمحو أمية أكبر عدد من الدارسين و تحفيز الطلاب والطالبات بجوائز مادية ومعنوية لمن يقوم بمحو أمية أكثر من عشر دارسين تصل إلى 1500 جنيه.

حفل غنائي

واختتم اليوم بحفل غنائي لكلية التربية النوعية، تحت قيادة المايسترو هشام عقل بقسم الموسيقى بكلية التربية النوعية، وبمشاركة الدكتورة ليلي بيومي بكلية التربية النوعية و كورال الكلية والفرقة الموسيقية بالكلية.

وفي ختام الأسبوع، قدّم الدكتور عبدالرحمن الباجوري دروع الجامعة للجنة المنظمة التي تضم الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية والدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب والدكتور عبدالرحمن السباعي وكيل كلية الطب، الدكتور حسن عليوة وكيل كلية العلوم، الدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور سهام عبدالعزيز وكيل كلية الاقتصاد المنزلي وعلاء فتحي مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وينسق المعرض الدكتورة أمل أبو قمر بكلية التربية النوعية كما كرّم المتحدثون في ندوة المشكلة السكانية والتنمية المستدامة وندوة محو الأمية ومخاطر التنمية.