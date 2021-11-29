الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة عجوز مقتولة داخل منزله فى بورسعيد

المتهمة
المتهمة

كشفت أجهزة الأمن ببورسعيد ملابسات واقعة مقتل ربة منزل ببورسعيد حيث تبين أن إحدى جيران المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بغرض السرقة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثة والدته المقيمة بدائرة القسم داخل مسكنها وبها آثار نزيف بالوجه وإختفاء “مشغولاتها الذهبية - مبلغ مالى”، وسلامة منافذ الشقة وأنها تُقيم بمفردها ويتردد عليها أشقائه على فترات.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بورسعيد أسفرت جهوده عنأن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات) كانت تقيم بجوار شقة المجنى عليها بالعقار محل الواقعة حيث عقدت النية على التخلص من المجنى عليها والإستيلاء على مشغولاتها الذهبية لسابقة علمها بإقامة المجنى عليها بمفردها واعتيادها ترك باب شقتها مفتوح.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وأرشدت عن أماكن تصريف المشغولات الذهبية، كما أرشدت عن مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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وائل لطفي

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