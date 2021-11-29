الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«نوت» أول طائرة بدون طيار بصناعة مصرية 100%.. 70 فنيا شاركوا في تصنيعها

جريدة الدستور

قال أحد المهندسين المشاركين في تصنيع الطائرة بدون طيار «نوت» أنها أول طائرة صناعة مصرية 100%؜، مشيرًا إلى مشاركة 70 فنياً مصرياً في تصنيعها بعد حصولهم على تدريبات مكثفة بالتعاون بين مصنع الطائرات والكلية الفنية العسكرية.

وأضاف أن اختيار اسم «نوت» لأول طائرة مصرية يرمز لأحد الآلهة عند قدماء المصريين وهي آلهة السماء.

وأوضح أن مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع كان له سابقة نجاح في صناعة الطائرات منذ ستينيات القرن الماضي، ثم صنعت طائرة أخرى في الثمانينات ولكن كان دائماً بشريك أجنبي، لكن «نوت» هي أول طائرة يتم تصنيعها بالكامل في مصر بدون الحاجة لأي شريك أجنبي.

وحول تدريب العمالة المصرية المشاركين في تصنيع «نوت»، قال: «بدأنا بتجهيز محتوى علمي لدورة استمرت 3 أسابيع اعتمدناها في الفنية العسكرية، ومن يجتازها انضم للمشروع، وأدار العملية إدارة محكمة بالتعاون مع الفنية العسكرية، شارك فيها 70 فنياً من مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع يشرف عليهم 10 مهندسين و4 مهندسين ضباط».

وأكد أن «نوت» لها إصدارين الإصدار الجاهز للبيع هو المشارك حاليًا في معرض «إيديكس»، وهناك إصدار يتم تحديثه للمشاركة في «إيديكس» القادم.

وأشار إلى أنها طائــرة بــدون طيــار متعــددة الأغــراض يمكنهــا تنفيــذ العديــد مــن المهــام المختلفــة منهــا: الاســتطلاع  التكتيـي - تحديـد الأهـداف - تصحيـح نـيران المدفعيـة، تمييــز وتتبــع الأهــداف الطائــرة مجهــزة بكامــيرا كهرومغناطيســية ( تليفزيونية - رقمية)، أقص ىسرعة: 180كم/ساعة، السرعة الأفقية: 120 : 140 كم/ساعة، أقل سرعة: 110 كم/ساعة، معدل التسلق: 5م/ثانية، أقصى ارتفاع: 5 كم، مدة البقاء في الجو: 10 ساعات.

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