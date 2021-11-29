"الكرملين": بوتين ورئيس إفريقيا الوسطى يبحثان التعاون الثنائي ومواجهة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتصدى لجائحة فيروس "كورونا".

وأعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تم بينهما اليوم الاثنين.

وأوضح الكرملين - في بيان أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية على نشرتها الإنجليزية- "أنه تم التأكيد في المحادثة التي جرت بين بوتين وتواديرا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها".

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على وضع عدد من القضايا على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تدريب الكوادر المهنية في جمهورية إفريقيا الوسطى ومكافحة فيروس "كورونا".