الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

"الكرملين": بوتين ورئيس إفريقيا الوسطى يبحثان التعاون الثنائي ومواجهة كورونا

بوتين
بوتين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتصدى لجائحة فيروس "كورونا".

وأعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تم بينهما اليوم الاثنين.

وأوضح الكرملين - في بيان أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية على نشرتها الإنجليزية- "أنه تم التأكيد في المحادثة التي جرت بين بوتين وتواديرا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها".

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على وضع عدد من القضايا على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تدريب الكوادر المهنية في جمهورية إفريقيا الوسطى ومكافحة فيروس "كورونا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

فى لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

كريم عبدالعزيز لـ«الدستور»: هذا سبب اختفائى عن المنصات الإعلامية

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي