والد الطفلين المصابين بضمور شبكى وحركى: «الرئيس أب للمصريين.. ومفيش كلام يوفيه حقه»

وجهت السيدة رشا حماد، والدة الطفلين المصابين بضمور شبكي وحركى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد استجابته، لعلاج اثنين من أبنائها هما محمد 10 سنوات، وصابر 8 سنوات، نتيجة إصابتهما بضمور فى الخلايا الشبكية والحركية وفقد الرؤية والحركة، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج.

كما أكدت أنه تم على وجه السرعة إرسال سيارتين إسعاف مجهزة إلى قرية كوم زمران التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم اصطحابنا إلى القاهرة لبدء مرحلة العلاج.

أحد الأطفال

وأكد هانى عيد والد الطفلين أنه لم يتوقع أن تكون الاستجابة لهذه السرعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته السريعة لاستغاثتى أنا وزوجتى، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أب لكل المصرين.

الأطفال أثناء ذهابهم إلى المستشفى

وأضاف والد الطفلين “محمد هاني عيد، وصابر هاني عيد” أنه وأهل قريته يقدمون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "بشكر الرئيس السيسى جدا على استجابته لطلبى بعلاج أبنائى، ومفيش كلام يوفيه حقه، وربنا يخلهولنا" متابعا: ربنا يخليلنا الرئيس السيسى.. ويعلى مكانة مصر كمان كمان، وربنا يخليه لمصر".

الطفلين المصابين بضمور شبكى وحركى



وكان استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغاثة السيدة رشا حماد المقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لعلاج اثنين من أبنائها هما محمد 10 سنوات، وصابر 8 سنوات، نتيجة إصابتهما بضمور فى الخلايا الشبكية والحركية وفقد الرؤية والحركة، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسي، بعلاج الطفلين على نفقة الدولة، وتم نقل الطفلين لوحدة ضمور العضلات الجديدة بمستشفى الدمرادش الجامعى بالقاهرة، وتم إجراء تحاليل وأخذ عينات من الأسرة المكونة من 6 أفراد للتأكد من عدم إصابتهما بمرض وراثى.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة الأسرة، وتم صرف معاش كرامة للأسرة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 3500 جنيه للمساهمة فى تكاليف علاج الطفلين.