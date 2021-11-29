أسباب وضع الطفل في الحضّانة بعد الولادة.. وهل يعاني من المضاعفات؟

يولد الكثير من الأطفال حول العالم مبكرًا قبل أوانهم، وكلما ولد طفلك مبكرًا كلما كان حجمه أصغر، وكلما زاد حجم رأسه مقارنةً ببقية جسده، وكلما قلت نسبة الدهون لديه، ومع وجود القليل من الدهون ستبدو بشرتها أرق ما يسمح لك برؤية الأوعية الدموية الموجودة تحتها.

أسباب وضع الطفل في الحضانة «المبتسرين» بعد الولادة

ويتسبب عدم وجود كمية كافية من الدهون في جسم المولود بإصابته بالبرد في درجات حرارة الغرفة العادية، لهذا السبب سيتم وضعه مباشرة بعد الولادة في حاضنة أو تحت جهاز تدفئة خاص يسمى مدفئ مشع، وفي هذا الجهاز يتم تعديل درجة الحرارة لإبقاء طفلك دافئا، وبعد إجراء فحص سريع في غرفة الولادة، من المحتمل أن يتم نقل طفل إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وفقا لحالته، وفقا لموقع «casper».

كيف يتصرف طفل المبتسرين؟



قد تلاحظين أيضًا أن طفل الحضانة يبكي بهدوء فقط، وقد يواجه صعوبة في التنفس، هذا لأن جهازه التنفسي لا يزال غير كامل النمو.

وقد لا تحصل بعض أعضاء جسمه الأخري على ما يكفي من الأكسجين، لذلك يبقيه الأطباء تحت المراقبة الدقيقة، ويراقبون تنفسه ومعدلات ضربات القلب باستخدام معدات تسمى جهاز مراقبة القلب والجهاز التنفسي.

وإذا احتاج إلى مساعدة في التنفس يتم إعطاؤها أكسجين إضافيًا، أو معدات خاصة مثل جهاز التنفس الصناعي؛ أو أي تقنية أخرى للمساعدة على التنفس مثل تقنية لضغط الهوائي الإيجابي المستمر، الذي يتم إستخدامه مؤقتًا لدعم تنفسها.

طفل الحضانة «المبتسرين» بعد الخروج من المستشفى



لا يحتاج العديد من الأطفال المبتسرين إلى دعم طبي متخصص بعد مغادرة المستشفى ، لكن كلهم ​​يحتاجون إلى رعاية طبية وتقييم منتظمين، مع الحرص علي أخذ التطعيمات الروتينية، وعادة ما تكون لها نفس الجدول الزمني مثل الأطفال المولودين في نفس ميعادهم.

هل يعاني طفل المبتسرين من أي مضاعفات على المدى الطويل؟

تشمل المشاكل الطبية الشائعة التي قد يواجهها الأطفال على المدى الطويل ما يلي:

توقف التنفس: حيث يعاني الأطفال المبتسرون عادةً من نوبات انقطاع النفس أو توقف التنفس مؤقتًا والذي يتحسن مع الوقت، و لن يتم إخراج الأطفال من المستشفى إذا تسبب انقطاع النفس في بطء معدل ضربات القلب أو تغير اللون.

مشاكل التغذية: يحتاج الأطفال المبتسرين إلى مزيد من التغذية لأن عليهم مواكبة نمو الأطفال العاديين، ولكن من المهم أيضًا عدم إطعامهم بقوة لأن أمعائهم ليست ناضجة تمامًا، وسيخرج طفلك من المستشفى بخطة تغذية خاصة باحتياجاته، وقد يحتاج إلى حليب أكثر تركيزًا لينمو بشكل جيد.

مشكل في البلع: قد يعاني بعض الأطفال المبتسرين من مشاكل في تنسيق المص والبلع والتنفس أثناء الرضاعة، ويحتاجون مؤقتًا إلى إطعامهم بأنبوب أنفي معدي.

الالتهابات: لا يعمل الجهاز المناعي للرضيع الحديث مثل نظرائه من الأطفال العاديين وهذا يعرض أطفال المبتسرين لخطر الإصابة بالعدوى «خاصة الفيروسية» بعد الخروج.