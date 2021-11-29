انطلاق مسابقة أوائل الطلبة بالهرم التعليمية

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وإدارة الهرم التعليمية وتوجيه التربية الاجتماعية بإطلاق مسابقة أوائل الطلبة لجميع المراحل، تحت رعاية وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة مجدى الجيار، ومدير عام الإدارة ناصر شعبان، ووكيلة الإدارة، دكتورة حنان موسى.

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بالهرم، إن المسابقة تهدف إلى بث روح التنافس العلمى بين طلاب المدارس، وما لها من أثر فى إظهار مواهب وقدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية الإجابة النموذجية فى نهاية العام.

وشدد مدير الإدارة، على أن المسابقة بدأت يوم الأحد بالمرحلة الإعدادية فى مدرسة كوم بكار الإعدادية، وسوف تتم التصفية يوم الأربعاء.

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الاستعدادات لعقد أول امتحان شهري للصف الرابع الابتدائي المقرر انطلاقه، الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر، ويستمر حتي يوم 9 ديسمبر، ويعقد الامتحان داخل الفصل فى توقيت الحصة الدراسية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تمت تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة «ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى»، وباقي المواد على مستوى المدرسة.

3- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

4- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

5- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.