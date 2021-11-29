«مستثمري العاشر» تبحث مع أحد البنوك تعزيز الخدمات المالية بالمنطقة

استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قيادات أحد البنوك المصرية لبحث أوجه التعاون المشترك بين البنك ورجال الصناعة وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيلها للمستثمرين.

ترأس الاجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة البنوك بالجمعية.

كما حضر الاجتماع من قيادات جمعية المستثمرين كلا أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية ومجموعة كبيرة من المستثمرين أعضاء الجمعية.

عبر الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية عن اعتزازه بخطة البنك الطموحة لدعم القطاع الصناعى بكل قوة مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البنك والمستثمرين خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة مع الارتفاعات الجنونية في أسعار الخامات العالمية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الشكر للقيادة السياسية وطارق عامر محافظ البنك المركزى لكافة المبادرات التي طرحها القطاع المصرفي لدعم الصناعة.

وقال حافظ إن الصناعة تتعرض لتحدى كبير يتمثل في قفزات كبيرة وغير معقولة في أسعار الخامات العالمية، خاصة وأن أكثر من 60% من الخامات مستوردة وأكثر من 95% من خامات الأدوية مستوردة.

وطالب رئيس لجنة البنوك بجمعية مستثمرى العاشر بأن يتمتع القطاع الصناعى بنفس مبادرة التمويل العقارى 3% وزيادة فترات السداد للمصانع لتصل إلى 15 سنة، قائلا "آن الآوان أن تتحول مصر من سياسة الانكماش إلى الرواج" خاصة مع زيادة حجم السيولة المحلية إلى 5 تريليون جنيه و40 مليار احتياطي نقدى.

كما طالب حافظ القطاع المصرفي بضرورة الانتباه لدعم الصناعة في الوقت الحالي، وتابع "إذا لم ننتبه لدعم الصناعة ستسقط الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمال وسيضيع حلم التصدير لـ 100 مليار جنيه، خاصة مع استيراد أكثر من 60% من الخامات.

واقترح أيمن رضا الأمين العام للجمعية ضرورة عمل لجنة مشتركة بين مستثمري العاشر من رمضان لتحسين الأداء بين رجال الصناعة والبنك، وتحقيق شراكة استراتيجية بين القطاع المصرى والصناعة.