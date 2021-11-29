كريم عبدالعزيز لـ«الدستور»: هذا سبب اختفائى عن المنصات الإعلامية

رد الفنان كريم عبدالعزيز، على أسئلة محرر "الدستور" خلال الجلسة الحوارية التي انتهت قبل قليل، ضمن أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، على خلفية حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وقال كريم لـ"الدستور"، ردًا على اختفائه الدائم عن المنصات الإعلامية وتعمده الغياب عنها، إنه بالفعل مختف ولا يحب الظهور ويركز في عمله، وأنه أخذ بنصيحة الراحلة فاتن حمامة وهو في مقتبل حياته، حين قالت له لو أردت أن تصبح نجمًا اعمل وابق في منزلك بعيد عن العين، ولو وُجهت لك ١٠ دعوات لأفراح، تواجد في واحد فقط.

وأضاف أن من أسباب غيابه أيضًا الانشغال بالتحضيرات والتصوير طوال الوقت، معترفًا بغيابه عن الإعلام بالفعل.

وأكد كريم عبدالعزيز، ما علمه "الدستور" حول عمل جديد يجمعه بالمنتج وائل عبدالله، مشيرًا إلى أن هناك فيلما العام القادم، وقال إنه يدين بفضل كبير للمنتج وائل عبدالله، الذي قدمه في بداياته وعمل معه كثيرًا وسيعمل معه مرة أخرى.

النجم كريم عبدالعزيز، هو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، وعاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده، وبعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى التمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذي أخرجه إسماعيل عبدالحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، عام 1998.

توالت عليه الأعمال بعد ذلك، وحظى بفرصة التمثيل بجانب الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998، وبدأ بعدها مرحلة جديدة من مشواره الفني شارك فيها العديد من أبناء جيله الذين استطاعوا أن يصبحوا نجومًا في وقتنا الحالي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في فيلم "عبود على الحدود"، الذي أخرجه شريف عرفة عام 1999، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.