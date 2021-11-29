لحظة ضبط عامل صور السيدات فى حمام مطعم شهير بمدينة نصر «فيديو»

رصدت وزارة الداخلية في مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على عامل ثبت هاتفا بسقف حمام السيدات داخل مطعم شهير بمدينة نصر لتصويرهن.

ورصد مقطع الفيديو ضبط الهاتف الذي وضعه المتهم على وضعية الكاميرا.

وكشفت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عامل بأحد المطاعم بمدينة نصر لقيامه بتصوير السيدات المترددات على المطعم، وتبين من التحقيقات أن المتهم مهتز نفسيا، جار عرضه على الطب الشرعي لبيان حالته، وتولت النيابة العامة التحقيق .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى داخل أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول أحد الأشخاص وزوجته – مقيمين بمحافظة الإسكندرية ، طرف ثاني مدير المطعم وعامل به.

وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثاني، بسبب قيام العامل المشار إليه بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم فى وضع تسجيل الفيديو لتصوير السيدات.

بمواجهة الطرف الثاني، اعترف العامل بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته الهاتف المحمول، بفحصه تبين احتواؤه على (3) مقاطع فيديو بذات المضمون ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.