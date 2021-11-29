الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط تهريب كميات من الطلقات النارية بحوزة راكب بمطار القاهرة

الظبطية
الظبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من طلقات الصوت النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه حسن مختار مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب فرنسى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحل 2 حقيبة كبيرة وواحدة هاند باج وكيس بلاستيك نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد شاكر مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود أجسام معدنية متماثلة.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الجمرك قام بتكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 250 طلقة صوت عيار 9 مللي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 201 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

مطار القاهرة الدولي قانون الجمارك قانون الأسلحة والذخائر قانون الإستيراد والتصدير خطوط مصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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