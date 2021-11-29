عدم دخول المواطنين غير الملقحين.. محافظ الشرقية يُشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعي جاهدة إلى تقديم اللقاحات لجميع المواطنين وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات وذلك لمجابهة الفيروس وتحوراته المختلفة للحد من انتشاره والتغلب عليه ، مشيراً إلى أنه من المقرر عدم دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية بدءا ً من أول ديسمبر 2021 م طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي ، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد صبري، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والعميد أسامة غريب، مدير إدارة مرور الشرقية، والعميد محمد عدلي، مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

شدد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصالح الحكومية والشركات والمصانع والمقاهي والكافيتريات والمطاعم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قام بالمرور علي المركز الطبي ببلبيس، لمتابعة تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا بالجرعات الأولي والثانية، للمسجلين علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح من المواطنين والراغبين في استخراجها، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن تسليم الشهادات للمواطنين التي تم استخراجها لهم من المركز الطبي، بعد سداد الرسوم المقررة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل.