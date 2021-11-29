الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل يصور السيدات داخل دورة مياه فى مطعم بمدينة نصر

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل قيام أحد الأشخاص، بتصوير السيدات داخل إحدى دورات المياه، داخل أحد المطاعم بمدينة نصر، حيث تبين أن عاملا بالمطعم وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت  بلاغًا بشأن شكوى داخل أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وانتقلت قوة أمنية، لموقع البلاغ وبالفحص تم التقابل مع طرف أول أحد الأشخاص وزوجته ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، طرف ثاني مدير المطعم وعامل به، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثاني، بسبب قيام العامل المشار إليه، بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم «فى وضع تسجيل الفيديو، لتصوير السيدات».

بمواجهة الطرف الثاني، اعترف العامل المشار إليه، بارتكاب الواقعة وضُبط بحوزته الهاتف المحمول، وبفحصه تبين احتواءه على 3 مقاطع فيديو بذات المضمون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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وائل لطفي

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