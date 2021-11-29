عميدة ألسن عين شمس تتفقد ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

انطلقت فعاليات انتخابات ألسن عين شمس، تحت إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid19، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شيماء محمود عواض، عضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالكلية

وتفقدت صباح اليوم الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس،لجان انتخابات اتحاد طلاب الكلية يرافقها الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث يتنافس بها طلاب الكلية على لجان الاتحاد السبعة وهى لجنة الأسر الطلابية واللجنة الاجتماعية واللجنة الرياضية واللجنة العلمية واللجنة الثقافية والإعلامية ولجنة الجوالة والخدمة العامة واللجنة الفنية و تجرى الانتخابات للفرقتين الأولى والثالثة.

وأكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، خلال جولتها أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وأشادت بمشاركة الطلاب فى عملية الاقتراع واتباعهم التعليمات الانتخابية لضمان الحصول على أصوات صحيحة.

وأشارت إلى أن الاتحادات الطلابية قناة شرعية للتعبير عن فكر وآراء الطلاب، وحقل الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحقق منتج تعليمي متميز ذا شخصية سوية متكاملة، وهي تنظيمات تربوية وعلمية داخل الجامعات، وهي اتحادات متعددة المستويات تعمل على تدعيم المبادئ والقيم والأهداف المنشودة.

ولفتت إلى أن اتحاد الطلاب يرسي مبدء المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد، وهي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ،أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم نمارسها في حياتنا اليومية، أي علاقة بين الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة.

ومن جانبه أشار أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن العملية الانتخابية هي ممارسة مصغرة للعملية الديمقراطية؛ بهدف تأهيل كوادر وقيادات جديدة للحياة السياسية و الإجتماعية بعد التخرج قادرة على سد احتياجات الدولة المصرية.

يذكر أن الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس انطلق تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.