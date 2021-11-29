الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كريم عبد العزيز: تصوير فيلم كامل بـ «الموبايل» ضمن خطتي المقبلة

الفنان كريم عبد العزيز
الفنان كريم عبد العزيز

أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته لتكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣، متابعًا: "ما تعنيه الجائزة هو قيمة وشرف، شايل تمثال عليه اسم فاتن حمامة، هو أعظم واكبر تكريم حصلي على مدار ٢٥ عامًا".

وأضاف الفنان كريم عبد العزيز خلال الندوة المقامة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣ قائلًا: "انا راضي جدًا عن السينما المصرية في هذه المرحلة، بسبب كل ما قدمته وما تقدمه من ميزانية، وتطورات حتى أننا صوّرنا فيلم كامل بكاميرا فايف دي".

وأكد أن الموبايل هو القادم في السينما المصرية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم تصوير فيلم كامل بكاميرا الموبايل ودخول مسابقات و مهرجانات به.

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز فاتن حمامة سينما موبايل

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