محافظ دمياط تتفقد كوبري دمياط المعدني للمرة الثانية منذ افتتاحه

اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الصباحية، بتفقد كوبرى دمياط المعدنى، وذلك بعد فتحه أمام الحركة المرورية، والتى تُعد الزيارة الثانية على التوالى لمتابعة ماتم تنفيذه من أعمال لصيانته من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث شملت رفع الفواصل و صيانة البلاطة للكوبرى وأيضاً تنفيذ الأعمال الميكانيكية، فضلاً عن استكمال دهان السور و الهيكل الخاص به.

ووجهت "المحافظ" بتلافى جميع الملاحظات الخاصة بعمليات الرصف عند نقاط الدخول والخروج من وإلى الكوبرى، على أن يتم تنفيذها اليوم وطبقًا للمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن.

‏أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى طريق دمياط /شربين لمتابعة أعمال رفع كفاءته والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى...

وتتضمن الأعمال التى تجرى بطول ٣٨ كم بثلاث قطاعات، صيانة وتوسعة الطريق ورصفه وأيضاً رفع كفاءة كوبرى كفر البطيخ والتى ستشمل صيانة أعمدة الإنارة وضبط الفواصل ودهان السور الخاص بالكوبرى.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بضرورة التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق لتغذية القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

و أكدت "الدكتورة منال عوض" أيضاً على الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لمعايير الجودة وضبط المناسيب بين جانبى الطريق ، موجهة أيضاً برفع جميع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال لضمان تيسير الحركة المرورية بالطريق تزامنًا مع عمليات التطوير.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديرى إدارات التخطيط و المشتريات و المركبات.