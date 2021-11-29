الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتفقد كوبري دمياط المعدني للمرة الثانية منذ افتتاحه

محافظ دمياط
محافظ دمياط

اختتمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الصباحية، بتفقد كوبرى دمياط المعدنى، وذلك بعد فتحه أمام الحركة المرورية، والتى تُعد الزيارة الثانية على التوالى لمتابعة ماتم تنفيذه من أعمال لصيانته  من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث شملت رفع الفواصل و صيانة البلاطة للكوبرى وأيضاً تنفيذ الأعمال الميكانيكية، فضلاً عن استكمال دهان السور و الهيكل الخاص به.

ووجهت "المحافظ" بتلافى جميع الملاحظات الخاصة بعمليات الرصف  عند نقاط الدخول والخروج من وإلى الكوبرى، على أن يتم تنفيذها اليوم وطبقًا للمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن.
‏أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى طريق دمياط /شربين لمتابعة أعمال رفع كفاءته والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى...
وتتضمن الأعمال التى تجرى  بطول ٣٨ كم بثلاث قطاعات، صيانة وتوسعة الطريق ورصفه وأيضاً رفع كفاءة كوبرى كفر البطيخ والتى ستشمل صيانة أعمدة الإنارة وضبط الفواصل ودهان السور الخاص بالكوبرى.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بضرورة التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق لتغذية القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

و أكدت "الدكتورة منال عوض" أيضاً على الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لمعايير الجودة وضبط المناسيب بين جانبى الطريق ، موجهة أيضاً برفع جميع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال لضمان تيسير الحركة المرورية بالطريق تزامنًا مع عمليات التطوير.
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و  رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديرى إدارات التخطيط و المشتريات و المركبات. 

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كوبري دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

فى لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

كريم عبدالعزيز لـ«الدستور»: هذا سبب اختفائى عن المنصات الإعلامية

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي